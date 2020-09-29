Мартон Фучович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на «Ролан Гаррос»
Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал победу в матче первого круга «Ролан Гаррос» с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1.
«Это одна из самых больших побед для меня. Я впервые обыграл теннисиста из топ-10, к тому же на турнире „Большого шлема“. Я очень хотел показать, что являюсь отличным теннисистом и также хочу попасть в топ-10», — приводит слова Фучовича официальный сайт турнира.
Последняя победа Медведева на грунтовом покрытии состоялась 27 апреля 2019 года на турнире в Барселоне (Испания).
За выход в третий круг Фучович поспорит с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом. Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
Истерика, разбитая ракетка, штрафное очко. Медведев опять потерпел крах на «Ролан Гаррос»
Россиянин Даниил Медведев в четвёртый раз подряд проиграл на старте «Ролан Гаррос».
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