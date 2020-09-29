Доминик Тим оценил погодные условия на «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил условия, в которых проходит Открытый чемпионат Франции и прокомментировал победу в матче с представителем Хорватии Марином Чиличем со счётом 6:4, 6:3, 6:3.
«Я знаю, как играть в таких условиях, потому что в Австрии часто бывают такие дни. Я играл при такой погоде на юниорских турнирах, на фьючерсах в марте в Хорватии и Чехии. Многие турниры проходили в похожих условиях: холод, тяжёлые мячи. Это не является чем-то новым для меня. Думаю, такой опыт помогает в матчах с соперниками, вроде Марина. Мне легче действовать на приёме и доставать мячи. Мне нравятся такие условия.
Я всегда стараюсь играть на 100%, вне зависимости от того, кто является моим соперником. Но, возможно, у меня была дополнительная мотивация, так как я знал, что должен показать свой лучший теннис в игре с Марином, учитывая все его достижения.
Мне важно было вновь ощутить напряжение. В Нью-Йорке я был в ударе, а затем провёл неделю дома и отдыхал. При этом я старался не терять концентрацию, чтобы хорошо выступить и в Париже. Надеюсь, у меня это получилось. Я рад, что хорошо провёл матч первого круга", — цитирует Тима Tennis Head.
За выход в третий круг Тим поспорит с американцем Джеком Соком.
- 29 сентября 2020
-
09:34
-
09:16
-
09:00
-
08:23
-
08:15
-
01:01
-
00:36
-
00:10
- 28 сентября 2020
-
23:52
-
22:50
-
22:41
-
22:09
-
21:11
-
21:03
-
20:54
-
20:41
-
20:36
-
19:59
-
18:55
-
18:05
-
18:02
-
17:32
-
17:20
-
16:00
-
15:13
-
14:15
-
13:31
-
12:30
-
11:39
-
10:52
-
10:22
-
09:55
-
09:28
-
09:13
-
09:00