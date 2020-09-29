Циципас пробился во второй круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам, как Рублёв

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Циципас со счётом 4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4 обыграл представителя Испании Хауме Мунара.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 13 минут. Циципас 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейков из 14. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейков из 7.

За выход в третий круг Циципас поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.