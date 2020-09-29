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Циципас пробился во второй круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам, как Рублёв

Циципас пробился во второй круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам, как Рублёв
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Циципас со счётом 4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4 обыграл представителя Испании Хауме Мунара.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 13 минут. Циципас 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейков из 14. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейков из 7.

За выход в третий круг Циципас поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 18:50 МСК
Хауме Мунар
109
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 4 4
4 		2 6 6 6
             
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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