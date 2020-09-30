Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

Следующей соперницей Пиронковой будет победительница поединка Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — Барбора Крейчикова (Чехия).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.