Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос»
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.
Следующей соперницей Пиронковой будет победительница поединка Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — Барбора Крейчикова (Чехия).
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
Серена Уильямс решила больше не мучиться и покинула «Ролан Гаррос». Это конец карьеры?
Серена Уильямс не вышла на матч 2-го круга «Ролан Гаррос». Американка снялась с турнира, как и два года назад перед поединком с Шараповой.
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