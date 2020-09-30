Серена Уильямс решила больше не мучиться и покинула «Ролан Гаррос». Это конец карьеры?

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс приехала на последний в сезоне турнир «Большого шлема» в Париж только с одной целью – победить и завоевать свой 24-й титул на мэйджоре. Никакой другой результат устроить её не мог. Это была уже 10-я попытка Серены выиграть этот недостижимый для неё 24-й по счёту ТБШ, и снова не получилось! Причём на этот раз американка не вышла уже на матч второго круга, сославшись на травму ахилла. Продолжит ли Уильямс штурмовать вершину или это конец карьеры?

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С «Ролан Гаррос» у Серены Уильямс всегда были непростые отношения. Если на Australian Open и Уимблдоне она побеждала по семь раз, то в Париже первенствовала всего трижды (2002, 2013, 2015). Причём после своей последней победы на Открытом чемпионате Франции американка выступает на этих кортах всё хуже и хуже. В 2016 году она вышла в финал, где уступила Гарбинье Мугурусе, 2017-й она пропустила из-за беременности, в 2018-м из-за травмы не вышла на матч 4-го круга с Марией Шараповой, а в 2019 году проиграла юной соотечественнице Софье Кенин уже в 3-м круге. На «Ролан Гаррос» — 2020 Серена приехала, не до конца восстановившись после полуфинала US Open и не проведя ни одного матча на грунте. Погодные условия сыграли тоже не в её пользу. «Я не готова физически на сто процентов, но не знаю ни одного теннисиста, который приезжал бы на турнир в идеальном состоянии. Холодная погода в Париже меня не радует. Ненавижу холод. Я из Лос-Анджелеса и живу во Флориде. Полжизни не видела снега. Тем не менее я собираюсь с этим справиться», — призналась перед турниром Уильямс.

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Действительно, в первом раунде «Ролан Гаррос» — 2020 Серена смогла справиться и с непростыми погодными условиями, и с неуступчивой соотечественницей Кристи Анн. Любопытно, что именно с ней она играла месяц назад на старте US Open. И тогда матч был непростым, и сейчас Уильямс в первом сете пришлось изрядно помучиться. Дважды она была вынуждена отыгрываться после брейка соперницы. Теннисистки добрались до тай-брейка, а уж там Серена включила повышенные обороты и в итоге одержала верх за 1 час 14 минут. А вот во втором сете 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» просто раздавила соперницу и прошла во второй круг – 7:6 (7:2), 6:0. После поединка Серена Уильямс сказала, что ключевым моментом матча стала её уверенность в себе: «Мне просто нужно играть увереннее, как Серена. Вот и всё. Я только начала так играть, открывать корт, двигаться и скользить. Думаю, в начале второго сета уровень игры соперницы немного упал, и я этим воспользовалась. А в первой партии она играла здорово, и мне самой нужно было прибавлять».

Во втором круге Серена должна была играть с болгаркой Цветаной Пиронковой, с которой, опять же, она недавно играла на US Open. Тогда Уильямс понадобилось три сета и два с лишним часа, чтобы переиграть в четвертьфинале только вернувшуюся из декрета теннисную маму. Но, выйдя в Париже на утреннюю разминку перед матчем, американка поняла, что не готова дальше сражаться: «Я разминалась, это была очень короткая тренировка. Потом я подошла к тренеру и спросила: «Что ты думаешь?» Мы оба решили, что лучшим вариантом будет сняться с турнира. Мой ахилл ещё не успел восстановиться после US Open. Мне тяжело ходить». Вот так Серена снялась с турнира «Большого шлема» второй раз в карьере. Впервые это произошло тут же, на «Ролан Гарос» — 2018, когда она не вышла на матч с Марией Шараповой. Видимо, Уильямс решила, что нет смысла мучиться и страдать в таком неидеальном состоянии, если шансы на победу в турнире невысоки. А другой результат, кроме титула, американку уже давно не устраивает.

Все выступления Серены Уильямс на «Ролан Гаррос»:

1998 – 4-й круг

1999 – 3-й круг

2001 – 1/4 финала

2002 – титул

2003 – 1/2 финала

2004 – 1/4 финала

2007 – 1/4 финала

2008 – 3-й круг

2009 – 1/4 финала

2010 – 1/4 финала

2012 – 1-й круг

2013 – титул

2014 – 2-й круг

2015 – титул

2016 – финал

2018 – 4-й круг (отказ)

2019 – 3-й круг

2020 – 2-й круг (отказ)

Серена опять не смогла одержать 24-ю победу на турнире «Большого шлема» и догнать по этому показателю знаменитую австралийку Маргарет Корт. На днях Уильямс исполнилось 39 лет, и видно, что ей всё тяжелее даются трёхсетовые поединки. После таких встреч она не успевает восстанавливаться, даже когда есть выходные дни между кругами. Соперницы это понимают и пользуются этим. Будет ли у американки шанс выиграть ещё один «Шлем»?