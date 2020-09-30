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Виктория Азаренко неожиданно проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»

Виктория Азаренко неожиданно проиграла во втором круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, не смогла пробиться в третий круг, неожиданно проиграв представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Азаренко дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Шмидлова поспорит с победительницей поединка Надия Подороска (Аргентина, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 23).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 12:55 МСК
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Анна Шмидлова
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