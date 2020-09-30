Селиваненко: Серена и её близкие лучше знают, когда и как ей завершать карьеру

Вице-президент Федерации тенниса России, директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко предположил, что американка Серена Уильямс не нуждается в советах по поводу возможного завершении карьеры. Сегодня 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы.
«Таким спортсменам, как Серена, не нужны советчики. Она, её команда и её близкие лучше других знают что, когда и как делать и когда ей завершать карьеру. Серена не нуждается в наших советах. Сейчас можно выпустить 100 тысяч комментариев, где каждый будет говорить разное.
Всё зависит от того, насколько она голодна до тенниса и побед. Бывает, что люди и после длительных пауз выходят и выигрывают, например наша Вера Звонарёва. А Серена – это Серена. Она закончит тогда, когда поймёт, что для неё важно что-то другое», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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