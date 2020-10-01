Француженка, проигравшая Кудерметовой на «Ролан Гаррос» — 2020, завершила карьеру

34-летняя французская теннисистка Полин Пармантье завершила карьеру, сообщает официальный сайт тура. В своём последнем официальном матче она в паре с соотечественницей Ализе Корне проиграла в стартовом раунде «Ролан Гаррос» россиянке Вере Звонарёвой и немке Лауре Зигемунд со счётом 4:6, 2:6.

Днём ранее Полин проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в одиночном разряде — 2:6, 3:6.

Француженка за карьеру выиграла 4 турнира WTA в одиночном разряде: 2007 — Ташкент, 2008 — Бад-Гаштайн, 2018 — Квебек и Стамбул. Пармантье — победительница Кубка Федерации 2019 года. В рейтинге WTA она поднималась до 40-й строчки (21 июля 2008 года). Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата Франции 2014 года.