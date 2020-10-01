Петра Квитова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Петра 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвёртый круг Квитова поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения) — Лейла Фернандес (Канада).
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.
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