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Петра Квитова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Петра Квитова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Петра 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Квитова поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения) — Лейла Фернандес (Канада).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 12:15 МСК
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Ясмине Паолини
94
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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