Каролина Плишкова прокомментировала поражение от Елены Остапенко на «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, прокомментировала свой вылет с турнира. Во втором круге она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 4:6, 2:6.
«Я уверена, что могу играть гораздо лучше. Я знала, что Остапенко может быть очень непростой соперницей, если играет хорошо, но всё началось с меня. Я точно не играла здорово. Может быть, уровень был тот же, что и в игре первого круга, но в этот раз у меня была гораздо более сильная соперница», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.
За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Остапенко поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 29) — Паула Бадоса (Испания).
Вторая сеяная Каролина Плишкова проиграла Елене Остапенко на «Ролан Гаррос»
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