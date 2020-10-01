Финалистка «Ролан Гаррос» — 2018 проиграла 87-й ракетке мира и покинула турнир

Американская теннисистка Слоан Стивенс потерпела неожиданное поражение в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях она уступила представительнице Испании Пауле Бадосе — 4:6, 6:4, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Стивенс допустила 3 двойные ошибки и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. На счету Бадосы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.



Напомним, Стивенс, являющаяся 34-й ракеткой мира, в 2018 году играла в финале «Ролан Гаррос», где уступила румынке Симоне Халеп.

Следующей соперницей Бадосы станет чемпионка Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.