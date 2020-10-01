Циципас обыграл Куэваса во второй раз за неделю и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга со счётом 6:1, 6:4, 6:2 он обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса.
Интересно, что теннисисты встречались менее недели назад — 26 сентября Циципас обыграл Куэваса в матче 1/8 финала соревнований в Гамбурге (Германия).
Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Циципас 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 1 из 1.
За выход в четвёртый круг Циципас поспорит со словенцем Аляжем Бедене, который в параллельном матче обыграл Николу Милоевича из Сербии.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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