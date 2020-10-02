Хачанов высказался о конфликте в Нагорном Карабахе

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «инстаграме» пост, в котором поделился мнением о вооружённом конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

«Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то, что я родился в России, я всегда говорю, что у меня армянские корни. Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и НЕ ХОТЯТ этой ВОЙНЫ! Гибнут мирные ни в чем неповинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны. АРМЯНЕ ЗА МИР!», — написал Хачанов.

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий. На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.