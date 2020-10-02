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«Молился, чтобы он победил». 219-я ракетка мира Корда — об ожиданиях от матча с Надалем

«Молился, чтобы он победил». 219-я ракетка мира Корда — об ожиданиях от матча с Надалем
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американец Себастьян Корда поделился ожиданиями от матча со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге соревнований Надаль со счётом 6:1, 6:4, 6:0 обыграл итальянца Стефано Травалью, Корда — Педро Мартинеса-Портеро (6:4, 6:3, 6:1).

«Молился, чтобы он победил Травалью. Он мой самый большой кумир и одна из причин, по которым я играю в теннис. Смотрю его матчи, он невероятен. Только благодаря ему я научился никогда не сдаваться на корте. Каждый раз, когда я на корте, я пытаюсь быть похожим на него», — приводит слова Корды журналист Раби Убха на своей странице в «Твиттере».

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Корда стал первым за 18 лет игроком вне топ-200, вышедшим в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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