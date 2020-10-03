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Рублёв обыграл Андерсона и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Рублёв обыграл Андерсона и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего раунда россиянин со счётом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл представителя Южной Африки Кевина Андерсона.

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету его соперника 13 эйсов и 7 двойных ошибок. Взять подачу россиянина Андерсон шансов не имел.

За выход в четвертьфинал престижных грунтовых соревнований Рублёв поспорит с победителем встречи Мартон Фучович (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 12:10 МСК
Кевин Андерсон
118
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 3    
6 		6 6    
             
Андрей Рублёв
12
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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