Рублёв обыграл Андерсона и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего раунда россиянин со счётом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл представителя Южной Африки Кевина Андерсона.



Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету его соперника 13 эйсов и 7 двойных ошибок. Взять подачу россиянина Андерсон шансов не имел.



За выход в четвертьфинал престижных грунтовых соревнований Рублёв поспорит с победителем встречи Мартон Фучович (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.