Эшли Барти, пропускающая «Ролан Гаррос», сохранит 1-ю строчку в рейтинге по итогам турнира

Австралийская теннисистка Эшли Барти, досрочно завершившая сезон, гарантированно останется первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата Франции. Это стало известно после сенсационного поражения её главной преследовательницы Симоны Халеп из Румынии в матче четвёртого раунда «Ролан Гаррос». В матче с 19-летней полькой Игой Свёнтек она взяла лишь три гейма.



Интересно, что Барти в 2020 году провела лишь 14 матчей и в 11 из них одержала победу, что позволило выиграть соревнования в Аделаиде (Австралия). В то же время она действующая чемпионка «Ролан Гаррос» и Итогового турнира WTA.



О досрочном завершении сезона Барти заявила в начале сентября. Причиной такого решения она назвала неоднозначную ситуацию с распространением коронавируса.