Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Эшли Барти, пропускающая «Ролан Гаррос», сохранит 1-ю строчку в рейтинге по итогам турнира

Эшли Барти, пропускающая «Ролан Гаррос», сохранит 1-ю строчку в рейтинге по итогам турнира
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, досрочно завершившая сезон, гарантированно останется первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата Франции. Это стало известно после сенсационного поражения её главной преследовательницы Симоны Халеп из Румынии в матче четвёртого раунда «Ролан Гаррос». В матче с 19-летней полькой Игой Свёнтек она взяла лишь три гейма.

Интересно, что Барти в 2020 году провела лишь 14 матчей и в 11 из них одержала победу, что позволило выиграть соревнования в Аделаиде (Австралия). В то же время она действующая чемпионка «Ролан Гаррос» и Итогового турнира WTA.

О досрочном завершении сезона Барти заявила в начале сентября. Причиной такого решения она назвала неоднозначную ситуацию с распространением коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020