Камельзон: матч Рублёва и Циципаса — главная интрига всего «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.

«Рублёву снова придётся помериться силами с Циципасом. Этот матч — главная интрига всего «Ролан Гаррос». Только недавно они играли, Андрей с блеском выиграл, с чем я его и поздравил. Теперь нужно повторить то, что ему удалось», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Рублёв — последний из россиян, продолжающий борьбу на турнире. Циципас стал первым греком, которому удалось дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Ранее Камельзон заявил, что Рублёву по силам выиграть Открытый чемпионат Франции по теннису.