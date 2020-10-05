Чесноков: шансы Рублёва и Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» равны

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса на Открытом чемпионате Франции по теннису. Они сыграют друг с другом в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«И Циципас, и Рублёв раскочегарились. Самые сложные матчи у них были в первом круге. Сегодня Циципас против Димитрова сыграл просто феноменально. Рублёв же играет быстро, у него очень резкие удары. Нас ждёт хороший четвертьфинал, в котором шансы равны. Всё будет зависеть от того, кто с какой ноги встанет.

Явного фаворита здесь выделить нельзя. Если говорить о Джоковиче против Хачанова, то Джокович явный фаворит в матче», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.