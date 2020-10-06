Впервые с 2016 года Доминик Тим не сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Впервые с 2016 года австрийцу Доминику Тиму не удалось выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Результаты Доминика Тима на «Ролан Гаррос»

2016 год — полуфинал (поражение от Новака Джоковича со счётом 2:6, 1:6, 4:6)

2017 год — полуфинал (Рафаэль Надаль, 3:6, 4:6, 0:6)

2018 год — финал (Рафаэль Надаль, 4:6, 3:6, 2:6)

2019 год — финал (Рафаэль Надаль, 3:6, 7:5, 1:6, 1:6)

2020 год — четвертьфинал (Диего Шварцман, 6:7 (1:7), 7:5, 7:8 (8:6), 6:7 (5:7), 2:6)

За выход в финал «Ролан Гаррос» Шварцман поспорит с победителем поединка Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания). По итогам соревнований аргентинец обеспечит себе место в топ-10 рейтинга ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября.