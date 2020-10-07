Кенин — о победе над Коллинз: мне нравится выигрывать в трёх сетах

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала она обыграла соотечественнику Даниэль Коллинз — 6:4, 4:6, 6:0.



«Невероятно счастлива победить сегодня! Знала, что Коллинз играет агрессивно, поэтому понимала, что и мне нужно будет показать свою агрессию, здорово подавать на первых мячах. Думаю, мне это удалось.



Конечно, я рада выиграть в трёх партиях. Разница между 2-0 и 2-1 по сетам — ментальная. Мне в целом нравится выигрывать в трёх сетах», — цитирует Кенин официальный сайт WTA.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.