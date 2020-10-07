Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кенин — о победе над Коллинз: мне нравится выигрывать в трёх сетах

Кенин — о победе над Коллинз: мне нравится выигрывать в трёх сетах
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала она обыграла соотечественнику Даниэль Коллинз — 6:4, 4:6, 6:0.

«Невероятно счастлива победить сегодня! Знала, что Коллинз играет агрессивно, поэтому понимала, что и мне нужно будет показать свою агрессию, здорово подавать на первых мячах. Думаю, мне это удалось.

Конечно, я рада выиграть в трёх партиях. Разница между 2-0 и 2-1 по сетам — ментальная. Мне в целом нравится выигрывать в трёх сетах», — цитирует Кенин официальный сайт WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020