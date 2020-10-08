Давид Гоффен заразился коронавирусом и снялся с турнира в Санкт-Петербурге
Бельгийский теннисист Давид Гоффен заявил о заражении коронавирусом. В связи с этим экс седьмая ракетка мира не сможет выступить на St. Petersburg Open.
«Плохие новости. В связи с положительным результатом моего последнего теста на коронавирус, сделанного вчера, я вынужден сняться с турнира в Санкт-Петербурге.
По-прежнему чувствую себя хорошо, проведу время на карантине и, если всё пойдёт хорошо, вернусь уже в Антверпене! Спасибо за вашу поддержку, ребята!» — написал Гоффен на своей странице в «Инстаграме».
Соревнования в Санкт-Петербурге, действующим победителем которого является россиянин Даниил Медведев, пройдут с 12 по 18 октября. Ранее с турнира снялись Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Кевин Андерсон.
Димитров, Карреньо-Буста, Нисикори и Андерсон снялись с турнира в Санкт-Петербурге
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