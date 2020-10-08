Джокович заявил, что начинал матч с Карреньо-Бустой с болью в шее и плече

Сербский теннисист Новак Джокович столкнулся с серьёзными проблемами в начале четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» с Пабло Карреньо-Бустой из Испании — 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.



«В начале матча у меня были проблемы с шее и локтем. Не хочу говорить много, ведь я по-прежнему в турнире. Могу сказать лишь, что в ходе я разогрелся и боль утихла», — цитирует Джоковича журналист Саша Ожмо на своей странице в «Твиттере».



За выход в главный матч соревнований Джокович поспорит с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва. В параллельном полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом из Аргентины.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Джокович одолел Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Циципасом