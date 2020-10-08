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Джокович: Циципас — один из лучших в мире. На протяжении года он играет великолепно

Джокович: Циципас — один из лучших в мире. На протяжении года он играет великолепно
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил уровень игры Стефаноса Циципаса — своего будущего соперника по полуфиналу «Ролан Гаррос».

«Стефанос — большой парень, который играет с большим вращением с бэкхенда, а его форхенд и подача — ещё большее оружие.

Он один из лучших игроков в мире. На протяжении последнего года Стеф играет великолепно, демонстрирует свой лучший теннис. Он уже полноценный игрок и один из самых трудолюбивых игроков в туре", — цитирует Джоковича журналист Макс Гао на своей странице в «Твиттере».

Ранее Циципас в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции обыграл россиянина Андрея Рублёва. В параллельном полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом из Аргентины.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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