Кенин — о Свёнтек: Квитова тоже не проигрывала ни сета на этом «РГ». Это ничего не значит

Чемпионка Australian Open 2020 Софья Кенин прокомментировала выступление соперницы по финалу Открытого чемпионата Франции Иги Свёнтек, которая не проиграла ни сета на турнире и отдала всего 23 гейма.

«Конечно, она показывает отличный теннис, у неё невероятные результаты. Но Петра Квитова тоже не проигрывала ни сета здесь. Это ничего не значит, если я сыграю хорошо», — приводит слова Кенин журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".

Финальный матч престижных грунтовых соревнований состоится в субботу, 10 октября. Единственная встреча Кенин и Свёнтек состоялась в 2016 году на юниорском «Ролан Гаррос» — тогда победу одержала Свёнтек. Уже на следующий день она проиграла в 1/4 финала россиянке Анастасии Потаповой.