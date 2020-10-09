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Кенин — о Свёнтек: Квитова тоже не проигрывала ни сета на этом «РГ». Это ничего не значит

Кенин — о Свёнтек: Квитова тоже не проигрывала ни сета на этом «РГ». Это ничего не значит
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Чемпионка Australian Open 2020 Софья Кенин прокомментировала выступление соперницы по финалу Открытого чемпионата Франции Иги Свёнтек, которая не проиграла ни сета на турнире и отдала всего 23 гейма.

«Конечно, она показывает отличный теннис, у неё невероятные результаты. Но Петра Квитова тоже не проигрывала ни сета здесь. Это ничего не значит, если я сыграю хорошо», — приводит слова Кенин журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".

Финальный матч престижных грунтовых соревнований состоится в субботу, 10 октября. Единственная встреча Кенин и Свёнтек состоялась в 2016 году на юниорском «Ролан Гаррос» — тогда победу одержала Свёнтек. Уже на следующий день она проиграла в 1/4 финала россиянке Анастасии Потаповой.

Свёнтек вышла в финал «РГ» с пятым результатом по количеству проигранных геймов в истории
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