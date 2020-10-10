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Обладатели уайлд-карт Котов и Авидзба — в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Обладатели уайлд-карт Котов и Авидзба — в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Два российских теннисиста преодолели барьер первого раунда квалификации на турнире категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. Это обладатели уайлд-кард Павел Котов и Ален Авидзба.

В первом круге Авидзба обыграл пятого сеяного Эрнеста Гулбиса из Латвии со счётом 4:6, 6:3, 7:6. За выход в основную сетку турнира АТР Ален сыграет с первой ракеткой квалификации, американцем Джеффри Джоном Вульфом, который нанёс поражение россиянину Алексею Ватутину – 4:6, 6:3, 6:3.

Котов на старте отборочного турнира обыграл шестого сеяного, Юрия Родионова из Австрии, и встретится с обидчиком Теймураза Габашвили (7:6, 1:6, 6:4) Эмилио Гомесом из Эквадора, посеянным под четвёртым номером.

Россияне Евгений Карловский и Андрей Кузнецов не сумели выйти в финальный раунд квалификации, уступив своим соперникам.

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