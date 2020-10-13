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Свёнтек показала, как с командой праздновала победу на «Ролан Гаррос»

Свёнтек показала, как с командой праздновала победу на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новую запись в своём «твиттере». 17-летняя спортсменка, выигравшая «Ролан Гаррос», выложила фото, сделанные после финального матча турнира.

«Когда выключается свет… Так мы были счастливы после церемонии награждения. Спасибо вам, ребята, за лучшую поддержку, на которую только может рассчитывать теннисист! И за то, что даёте мне необходимую ежедневную дозу веселья», — подписала фото Свёнтек.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» польской теннисистки.

19-летняя Свёнтек стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции после Моники Селеш, которая первенствовала здесь в 1992 году в возрасте 18 лет 187 дней. К тому же Ига стала первой теннисисткой со времён победы Жюстин Энен (2007), выигравшей «Ролан Гаррос», не потеряв ни одного сета.

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