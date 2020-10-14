Рублёв рассказал о соперничестве с Медведевым и Хачановым

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о соперничестве с соотечественниками Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. Известно, что они дружат.
«У нас у всех хорошие отношения, мы все очень хорошо дружим. Если брать именно соперничество, то у меня нет такого, что у меня оно конкретно с ними. В целом, я хочу быть лучшим игроком, лучшим спортсменом, пытаться выигрывать турниры, выигрывать хорошие матчи, обыгрывать хороших игроков. Это, наверное, в целом соперничество, потому что каждый борется, каждый хочет выигрывать, но нет определённого соперничества конкретно с ребятами.
Если мне нужно будет играть с Даней, понятное дело я буду делать всё возможное, чтобы его обыграть. Это будет противостояние друг против друга. Если я буду играть против кого-то другого, то тоже самое будет и против другого. Если брать конкретно их, то нет какого-то зацикливания на соперничестве именно с ними», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.
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