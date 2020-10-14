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Донской не сумел обыграть Вавринку в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге

Донской не сумел обыграть Вавринку в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В трёх партиях он уступил представителю Швейцарии Стэну Вавринке — 1:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. 121-я ракетка мира Донской выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 6. Его соперник, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 11.

В матче третьего St. Petersburg Open Вавринка сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Илья Ивашко (Беларусь).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Ховатии Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 2-й круг
14 октября 2020, среда. 20:55 МСК
Стэн Вавринка
18
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Евгений Донской
121
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
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