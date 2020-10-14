Донской не сумел обыграть Вавринку в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В трёх партиях он уступил представителю Швейцарии Стэну Вавринке — 1:6, 6:3, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. 121-я ракетка мира Донской выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 6. Его соперник, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 11.



В матче третьего St. Petersburg Open Вавринка сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Илья Ивашко (Беларусь).



Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл представителя Ховатии Борну Чорича.