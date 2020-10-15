Сёдерлинг — о Надале: просто попасть в основную сетку «РГ» 13 раз — уже достижение

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» швед Робин Сёдерлинг поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, который в 13-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.
«Если шире смотреть на вещи, просто попасть в основную сетку „Ролан Гаррос“ 13 раз — это невероятное достижение для спортсмена. То, что сделал Рафа, не описать словами. Респект», — написал Сёдерлинг на своей странице в "Твиттере".
В финале турнира Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Испанец в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Новака Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.
- 15 октября 2020
-
12:41
-
12:17
-
11:46
-
10:46
-
10:37
-
10:21
-
09:59
-
09:46
-
09:20
-
06:49
-
06:30
-
06:01
-
02:36
-
02:06
-
01:02
-
00:30
-
00:10
- 14 октября 2020
-
23:47
-
23:18
-
22:39
-
20:38
-
20:10
-
18:52
-
18:19
-
17:30
-
16:23
-
15:29
-
15:00
-
14:13
-
12:40
-
12:08
-
10:56
-
09:56
-
09:49
-
09:41