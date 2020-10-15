Сёдерлинг — о Надале: просто попасть в основную сетку «РГ» 13 раз — уже достижение

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» швед Робин Сёдерлинг поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, который в 13-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.

«Если шире смотреть на вещи, просто попасть в основную сетку „Ролан Гаррос“ 13 раз — это невероятное достижение для спортсмена. То, что сделал Рафа, не описать словами. Респект», — написал Сёдерлинг на своей странице в "Твиттере".

В финале турнира Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Испанец в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Новака Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.