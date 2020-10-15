Вавринка: игра Надаля — это потрясающе. Дважды играл с ним на «РГ», и он меня уничтожил

Швейцарец Стэн Вавринка поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, в 13-й раз выигравшем Открытый чемпионат Франции.
«13 побед на „Ролан Гаррос“ — возможно, одно из самых больших достижений среди всех видов спорта. То, как Надаль это делает — это что-то потрясающее. Мне дважды выпадал шанс сыграть с ним, и оба раза он меня уничтожил. Поэтому знаю, как сложно играть с ним на этом турнире», — приводит слова Вавринки Tennis Head.
Вавринка не сумел выбрать лучшего игрока «Большой тройки»: «Думаю, их сложно сравнивать между собой. Это изумительные спортсмены, особенно если учесть, что они по-прежнему играют. Не знаю, кто из них лучший. Думаю, надо подождать, пока мы в большей мере насладимся их игрой. Они всё ещё играют, делают невероятное для тенниса и всего спорта. Мне нравится за этим наблюдать».
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