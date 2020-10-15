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У Рафаэля Надаля самый высокий процент побед среди действующих теннисистов

У Рафаэля Надаля самый высокий процент побед среди действующих теннисистов
Теннис / ATP 0

У второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля самый высокий процент побед среди действующих теннисистов, сообщает пресс-служба ATP в "Твиттере".

Рейтинг действующих теннисистов по проценту побед

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 83,25%
2. Новак Джокович (Сербия) — 83,11%
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 82,05%
4. Энди Маррей (Великобритания) — 77,17%
5. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 71,73%

В финале прошедшего «Ролан Гаррос» Надаль уверенно обыграл Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Испанец в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» Федерера – по 20. У Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

Очередной трофей «Ролан Гаррос» выставлен в музее Надаля при его академии. Фото
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