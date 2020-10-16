Чорич переиграл обидчика Медведева и вышел в 1/2 финала турнира в Санкт-Петербурге

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче 1/4 финала он нанёс поражение американцу Рэйлли Опелке. Матч закончился со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Ранее Опелка выбил из турнира действующего чемпиона из России Даниила Медведева.



Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Чорич выполнил шесть эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из двух. Его соперник, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из трёх.



В полуфинале турнира Чорич встретится с россиянином Кареном Хачановым или канадцем Милошем Раоничем.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Борну Чорича.