А. Медведев: почему Куэрри подумал, что его положат в больницу или разлучат с ребёнком?

Генеральный директор соревнований в Санкт-Петербурге Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг американца Сэма Куэрри, самовольно покинувшего пределы России после того, как он и вся его семья сдали положительные тесты на коронавирус. Сэм входил в состав участников St. Petersburg Open.



«В первую очередь хочется пожелать здоровья Куэрри и его семье. Надеюсь, они переносят болезнь в лёгкой форме – всё-таки Куэрри спортсмен, к тому же часто коронавирус протекает бессимптомно. Также здоровья всем, кто контактировал с ними во время этого побега – ведь это были работники аэропорта, пограничники, пилоты частного самолёта, стюардессы. Хочется верить, что он был осторожен.



С моей стороны непонятно, почему он решился на такой поступок – отчего-то подумал, что его положат в больницу, разлучат с ребёнком. Откуда он это взял, откуда такие мысли? Для него уже были приготовлены апартаменты, квартира в центре Санкт-Петербурга. Они бы с комфортом жили там, если нужно – под наблюдением врачей. Им предлагали даже педиатра, но он предпочёл действовать по своему плану. Хотя семья могла бы оставаться в Санкт-Петербурге столько, сколько потребуется.



На турнире строго соблюдаются правила ATP и рекомендации Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий. Мы в Петербурге им следуем – определённый процент зрителей допускается на футбол, на баскетбол. Так и с теннисом. Игроки проживают в отеле Four Seasons, там же принимают пищу. Организован «пузырь» – покидать гостиницу нельзя, хотя в Санкт-Петербурге отличная солнечная погода и можно бы было погулять. Но теннисисты всё понимают и следуют рекомендациям. Куэрри провёл, по моей информации, тренировки 9-го и 10-го числа. Что он делал вне тренировок, мне неизвестно.



У нас ещё не самые строгие ограничения – в Австралии, например, планируют вводить двухнедельный карантин для теннисистов перед прибытием на Australian Open. У ATP нет претензий к оргкомитету, они признают, что мы действовали по правилам. Ситуацию будут разбирать с самим Куэрри, они недовольны. Но я надеюсь, вся эта история закончится хэппи-эндом, все будут здоровы, и ему не назначат серьёзное наказание», — цитирует Медведева Eurosport.

Как американский теннисист сбежал с семьёй из России. Теперь он прячется в соседней стране Американец Сэм Куэрри после положительного теста на коронавирус нарушил протокол и самовольно покинул Санкт-Петербург. Как его накажут?