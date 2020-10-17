Стали известны финалисты турнира на Сардинии

Завершились полуфинальные матчи соревнований категории АТР 250 на Сардинии (Италия). За главный трофей турнира поспорят серб Ласло Джере и местный теннисист Марко Чеккинато.
В матче 1/2 финала Джере обыграл 18-летнего итальянца Лоренцо Мусетти. Проиграв первую партию со счётом 2:6, Ласло выиграл второй сет с аналогичным счётом, после чего повёл в решающем — 4:1. В этот момент Мусетти, сославшись на травму, отказался от продолжения борьбы.
Чекинатто не испытал проблем в матче с сербом Данилой Петровичем — 6:1, 6:0. 166-я ракетка мира в ходе матча также испытывал проблемы со здоровьем. При счёте 0:2 во втором сете он взял медицинский тайм-аут, однако продолжил встречу.
Финальный матч состоится завтра, 18 октября. Турнир на Сардинии проводится впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 271 345.
|1
|2
|3
|
|2
|1
|
|6
|4
- 17 октября 2020
-
16:50
-
16:23
-
16:08
-
15:32
-
14:46
-
14:46
-
13:27
-
12:34
-
12:00
-
11:12
-
10:25
-
09:51
-
09:51
-
09:25
-
00:59
-
00:21
- 16 октября 2020
-
23:50
-
23:15
-
23:05
-
22:33
-
22:02
-
21:31
-
21:01
-
20:44
-
20:09
-
19:43
-
19:18
-
18:45
-
18:19
-
17:56
-
15:38
-
14:34
-
14:18
-
13:27
-
12:44