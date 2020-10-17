Стали известны финалисты турнира на Сардинии

Завершились полуфинальные матчи соревнований категории АТР 250 на Сардинии (Италия). За главный трофей турнира поспорят серб Ласло Джере и местный теннисист Марко Чеккинато.



В матче 1/2 финала Джере обыграл 18-летнего итальянца Лоренцо Мусетти. Проиграв первую партию со счётом 2:6, Ласло выиграл второй сет с аналогичным счётом, после чего повёл в решающем — 4:1. В этот момент Мусетти, сославшись на травму, отказался от продолжения борьбы.



Чекинатто не испытал проблем в матче с сербом Данилой Петровичем — 6:1, 6:0. 166-я ракетка мира в ходе матча также испытывал проблемы со здоровьем. При счёте 0:2 во втором сете он взял медицинский тайм-аут, однако продолжил встречу.



Финальный матч состоится завтра, 18 октября. Турнир на Сардинии проводится впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 271 345.