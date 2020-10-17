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Стали известны финалисты турнира на Сардинии

Стали известны финалисты турнира на Сардинии
Теннис / ATP 0

Завершились полуфинальные матчи соревнований категории АТР 250 на Сардинии (Италия). За главный трофей турнира поспорят серб Ласло Джере и местный теннисист Марко Чеккинато.

В матче 1/2 финала Джере обыграл 18-летнего итальянца Лоренцо Мусетти. Проиграв первую партию со счётом 2:6, Ласло выиграл второй сет с аналогичным счётом, после чего повёл в решающем — 4:1. В этот момент Мусетти, сославшись на травму, отказался от продолжения борьбы.

Чекинатто не испытал проблем в матче с сербом Данилой Петровичем — 6:1, 6:0. 166-я ракетка мира в ходе матча также испытывал проблемы со здоровьем. При счёте 0:2 во втором сете он взял медицинский тайм-аут, однако продолжил встречу.

Финальный матч состоится завтра, 18 октября. Турнир на Сардинии проводится впервые. Призовой фонд соревнований составляет $ 271 345.

Сардиния. 1/2 финала
17 октября 2020, суббота. 12:10 МСК
Лоренцо Музетти
143
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		2 1
2 		6 4
         
Ласло Джере
74
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Сардиния. 1/2 финала
17 октября 2020, суббота. 14:15 МСК
Данило Петрович
166
Сербия
Данило Петрович
Д. Петрович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0  
6 		6  
         
Марко Чеккинато
103
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
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