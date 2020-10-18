Мугуруса поделилась романтичными фото из Флоренции
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выложила на своей странице в «Твиттере» несколько фото из Флоренции (Италия).
«Флоренция… Искусство и романтика. Путешествие по Италии», — подписала снимки спортсменка.
27-летняя Мугуруса — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016, Уимблдон-2017), финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2015, Открытый чемпионат Австралии — 2020), победительница 12 турниров WTA (семь — в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира в одиночном и десятая ракетка мира в парном разрядах.
В настоящее время уроженка Венесуэлы является 15-й ракеткой мира. В этом сезоне в 30 матчах одержала 23 победы.
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