Надаль: прошлогодний матч с Джоковичем в Риме был калькой на нашу игру в финале «РГ»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как готовился к финальному матчу Открытого чемпионата Франции, в котором обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:0, 6:2, 7:5.
«Наш с Новаком последний матч на грунте был в прошлом году в Риме. В тот момент я выбирался из очень плохого состояния, но играл очень хорошо. Понимал, что должен использовать тот матч как своего рода кальку.
На финальную встречу мы вышли с более или менее чётким представлением, что хотим сделать. А затем наступила более сложная часть плана — реализовать его на корте. К счастью, был один из тех дней, когда мне это удалось. Чувствовал свою игру, и всё работало отлично", — цитирует Надаля Tennis World USA.
В финальном матче турнира в Риме в 2019 году Надаль одержал победу со счётом 6:0, 4:6, 6:1.
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