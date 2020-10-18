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Надаль: прошлогодний матч с Джоковичем в Риме был калькой на нашу игру в финале «РГ»

Надаль: прошлогодний матч с Джоковичем в Риме был калькой на нашу игру в финале «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как готовился к финальному матчу Открытого чемпионата Франции, в котором обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:0, 6:2, 7:5.

«Наш с Новаком последний матч на грунте был в прошлом году в Риме. В тот момент я выбирался из очень плохого состояния, но играл очень хорошо. Понимал, что должен использовать тот матч как своего рода кальку.

На финальную встречу мы вышли с более или менее чётким представлением, что хотим сделать. А затем наступила более сложная часть плана — реализовать его на корте. К счастью, был один из тех дней, когда мне это удалось. Чувствовал свою игру, и всё работало отлично", — цитирует Надаля Tennis World USA.

В финальном матче турнира в Риме в 2019 году Надаль одержал победу со счётом 6:0, 4:6, 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
11 октября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		2 5    
6 		6 7    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Рим (м). Финал
19 мая 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 1
6 		4 6
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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