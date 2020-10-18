Чесноков — об итогах турнира в Санкт-Петербурге: Рублёв — феноменально!

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире в Санкт-Петербурге, где россиянин завоевал четвёртый титул в сезоне.
«Рублёв — феноменально! Андрей играет очень необычно и неординарно по сравнению с другими игроками. Его удары очень хлёсткие и плотные, очень тяжело принимать такие удары, доходить до них, ловить на ракетку. Рублёв может делать серию таких ударов. В таком стиле раньше играл Агасси, который выиграл много турниров и матчей за счёт такой игры.
Также отмечу, что Андрей отлично вкатился в такой сложный сезон, простой был в четыре-пять месяцев. Если посмотреть на других, например, Монфис. Гаэль вообще стал неуклюжий и тяжёлый. А Андрей каким был перед началом сезона, в такой же кондиции и остался.
Сейчас Рублёв восьмой, но если вспомним слова Федерера, что он не будет играть до конца сезона — седьмой. У Андрея отличные шансы выйти на Итоговый турнир АТР и играть там», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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