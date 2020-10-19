Борна Чорич: хочу приехать в Санкт-Петербург в 2021 году и, наконец, выиграть этот титул

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в финале турнира в Санкт-Петербурге.
«У меня, конечно, был тактический план на игру против него, но я не хочу вдаваться сейчас в детали этого плана. На самом деле у меня не было особых возможностей претворить этот план в жизнь, потому что Андрей показывал потрясающий теннис. Он двигался по корту очень быстро, невероятно подавал. За весь матч у меня было всего пару моментов, когда я контролировал ход розыгрышей. План был, но не было возможности его реализовать на корте сегодня.
Завтра я уже буду дома, а в среду с утра я уже преступлю к тренировкам – для меня это лучший способ восстановиться после досадных поражений. Да, сегодня было досадное поражение, но, во-первых, я ничего не могу изменить, и у меня нет другого выхода, кроме как больше и упорнее тренироваться, чтобы побеждать в будущем. Я совершенно точно хочу приехать сюда в следующем году и попробовать, наконец, выиграть этот титул», — приводит слова Чорича пресс-служба турнира.
В 2019 году Чорич также дошёл до финала турнира в Санкт-Петербурге и уступил россиянинину Даниилу Медведеву.
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