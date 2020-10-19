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«Однажды из машины заорали: «Ты, чёртов лузер!» Маррей рассказал о сложном периоде

«Однажды из машины заорали: «Ты, чёртов лузер!» Маррей рассказал о сложном периоде
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей признался, что в его карьере был сложный период, когда он сомневался в собственных силах. При этом шотландец рассказал, что неоднократно сталкивался с негативным отношением со стороны фанатов.

«Иногда люди говорили обо мне всякую дрянь, но я не позволяю сделать так, чтобы на меня это влияло. Впрочем, однажды после того, как я уступил в полуфинале Уимблдона в 2011 году, я шёл по улице со своей супругой. Тогда мимо меня проехала машина и мне заорали: «Ты, чёртов лузер!». Тогда у меня был непростой период. Я сомневался в собственных силах. Мне было тяжело, я страдал», — цитирует Маррея Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Маррей снялся с турнира в Кёльне (Германия). При этом 33-летний теннисист не планирует досрочно завершать сезон-2020. Скорее всего, он также пропустит турнир в Вене в конце октября, но рассчитывает сыграть на «Мастерсе» в Париже (2-8 ноября).

Энди Маррей снялся со второго турнира в Кёльне из-за травмы
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