Маррей: первым из «Большой тройки» карьеру завершит Федерер
Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о завершении карьер швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. Марей заявил, что первым с теннисом попрощается 39-летний Федерер.
«Меня спрашивают, кто первым закончит карьеру, Федерер, Джокович, Надаль или я сам? Я бы сказал, что Федерер. Ему уже 39. Но кто знает. Если что-то, к примеру, произойдёт с моим бедром, а я уже не смогу ничего сделать, я закончу раньше», — цитирует Маррея The Guardian.
Ранее стало известно, что Маррей снялся с турнира в Кёльне (Германия). При этом 33-летний теннисист не планирует досрочно завершать сезон-2020. Скорее всего, он пропустит и турнир в Вене в конце октября, но рассчитывает сыграть на «Мастерсе» в Париже (2–8 ноября).
«Однажды из машины заорали: «Ты чёртов лузер!» Маррей рассказал о сложном периоде
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