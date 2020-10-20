Маррей: первым из «Большой тройки» карьеру завершит Федерер

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о завершении карьер швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. Марей заявил, что первым с теннисом попрощается 39-летний Федерер.

«Меня спрашивают, кто первым закончит карьеру, Федерер, Джокович, Надаль или я сам? Я бы сказал, что Федерер. Ему уже 39. Но кто знает. Если что-то, к примеру, произойдёт с моим бедром, а я уже не смогу ничего сделать, я закончу раньше», — цитирует Маррея The Guardian.

Ранее стало известно, что Маррей снялся с турнира в Кёльне (Германия). При этом 33-летний теннисист не планирует досрочно завершать сезон-2020. Скорее всего, он пропустит и турнир в Вене в конце октября, но рассчитывает сыграть на «Мастерсе» в Париже (2–8 ноября).