Брэйди победила Ястремскую и стала соперницей Касаткиной на турнире в Остраве

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте турнира она в трёх сетах обыграла украинку Даяну Ястремскую. Встреча закончилась со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. 26-я ракетка мира Брэйди выполнила 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из трёх. Ястремская, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из шести.

Во втором круге турнира в Остраве Брэйди сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Ранее она в трёх сетах победила Елену Рыбакину из Казахстана.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.