Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарапова и Клишина вошли в топ-100 самых сексуальных женщин России

Шарапова и Клишина вошли в топ-100 самых сексуальных женщин России
Теннис / WTA 0

Теннисистка Мария Шарапова, легкоатлетка Дарья Клишина, гимнастка Каролина Севастьянова и скелетонистка Юлия Канакина попали в список 100 самых сексуальных спортсменок России по версии журнала Maxim. Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.

Севастьянова расположилась на 25-й строчке рейтинга, Канакина стала 58-й, Шарапова — 90-й, а Клишина заняла 98-е место. В тройку самых сексуальных женщин России попали исключительно певицы: Анна Плетнёва, Ольга Серябкина и Настя Каменских.

Также в рейтинг попали чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос (64-е место), посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года Виктория Лопырёва (65), бывшая подруга Криштиану Роналду Ирина Шейк (11) и супруга хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова (17).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020