Шарапова и Клишина вошли в топ-100 самых сексуальных женщин России

Теннисистка Мария Шарапова, легкоатлетка Дарья Клишина, гимнастка Каролина Севастьянова и скелетонистка Юлия Канакина попали в список 100 самых сексуальных спортсменок России по версии журнала Maxim. Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.
Севастьянова расположилась на 25-й строчке рейтинга, Канакина стала 58-й, Шарапова — 90-й, а Клишина заняла 98-е место. В тройку самых сексуальных женщин России попали исключительно певицы: Анна Плетнёва, Ольга Серябкина и Настя Каменских.
Также в рейтинг попали чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос (64-е место), посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года Виктория Лопырёва (65), бывшая подруга Криштиану Роналду Ирина Шейк (11) и супруга хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова (17).
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