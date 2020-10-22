Касаткина — завершившей карьеру Гёргес: жаль, что ни разу не сыграли в паре. Буду скучать

Россиянка Дарья Касаткина обратилась к немецкой теннисистке Юлии Гёргес, которая вчера, 21 октября, объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Поздравляю Юлию с отличной карьерой! Жаль, что мы ни разу не сыграли в паре. Буду скучать по тебе в туре. Желаю всего наилучшего в будущем», — написала Касаткина на своей странице в "Твиттере".

Обе теннисистки неоднократно рассказывали, что в туре между ними сложились дружеские отношения.

Юлия Гёргес — победительница семи турниров категории WTA. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона-2018. В настоящее время Юлия является 45-й ракеткой мира. В августе 2018 года она занимала в рейтинге WTA девятую строчку.