Касаткина — завершившей карьеру Гёргес: жаль, что ни разу не сыграли в паре. Буду скучать
Россиянка Дарья Касаткина обратилась к немецкой теннисистке Юлии Гёргес, которая вчера, 21 октября, объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Поздравляю Юлию с отличной карьерой! Жаль, что мы ни разу не сыграли в паре. Буду скучать по тебе в туре. Желаю всего наилучшего в будущем», — написала Касаткина на своей странице в "Твиттере".
Обе теннисистки неоднократно рассказывали, что в туре между ними сложились дружеские отношения.
Юлия Гёргес — победительница семи турниров категории WTA. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона-2018. В настоящее время Юлия является 45-й ракеткой мира. В августе 2018 года она занимала в рейтинге WTA девятую строчку.
Немка Юлия Гёргес завершила карьеру в 31 год
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