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Иван Додиг заразился коронавирусом

Иван Додиг заразился коронавирусом
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Иван Додиг прошёл тестирование на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом он сообщил в своём «инстграме».

По словам игрока, болезнь протекает без симптомов, но сезон для него завершён досрочно. Додиг не сможет принять участие в турнирах в Париже и Вене.

35-летний Иван Додиг — победитель Открытого чемпионата Франции в парном разряде в 2015 году, он выступал в паре с бразильцем Марсело Мело. Наивысшее достижение хорвата в одиночном разряде турниров Большого шлема — четвёртый раунд Уимблдонского турнира 2013 года.

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, обыграв 528-ю ракетку мира
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