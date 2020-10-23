Иван Додиг заразился коронавирусом

Хорватский теннисист Иван Додиг прошёл тестирование на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом он сообщил в своём «инстграме».

По словам игрока, болезнь протекает без симптомов, но сезон для него завершён досрочно. Додиг не сможет принять участие в турнирах в Париже и Вене.

35-летний Иван Додиг — победитель Открытого чемпионата Франции в парном разряде в 2015 году, он выступал в паре с бразильцем Марсело Мело. Наивысшее достижение хорвата в одиночном разряде турниров Большого шлема — четвёртый раунд Уимблдонского турнира 2013 года.