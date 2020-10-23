Даниил Медведев перед турниром в Вене проводит тренировки в академии Муратоглу

Российский теннисист Даниил Медведев перед турниром в Вене проводит тренировки в академии Муратоглу.

Напомним, в последний раз Медведев выступал на турнире в Санкт-Петербурге, где добрался до 1/8 финала, уступив американцу Райлли Опелке.

Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180.

На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.

В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.