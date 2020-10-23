10-я ракетка мира Берреттини снялся с турнира в Вене, его заменит Фритц

10-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини снялся с турнира в Вене (Австрия), сообщает Entry Lists Updates.

На соревнованиях в австрийской столице его заменит американец Тейлор Фритц.

После Открытого чемпионата Франции, где Берреттини завершил выступление в третьем круге, он отказался от участия в турнирах в Санкт-Петербурге и Антверпене (Бельгия).

Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180. На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов и другие.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.