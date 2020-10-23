Тим — о соревнованиях в Вене: никогда не играл на таком сильном турнире. Это безумие

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Вене (Австрия).

«Каждый год турнир в Вене — важная цель для меня. Сейчас я сосредоточен только на этом. Завтра отправлюсь в „пузырь“ и проведу три или четыре хороших тренировочных дня. Посмотрим, смогу ли набрать лучшую форму ко вторнику. В этом году это необходимо. Думаю, я никогда не играл на таком сильном турнире. Это полное безумие», — приводит слова Тима Standard.

Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180. В 2019 году Тим стал победителем турнира. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.