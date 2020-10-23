Александрова, Соболенко, Кудерметова и Ястремская выступят на турнире в Линце

На странице турнира в Линце (Австрия) в "Твиттере" был опубликован список участниц, которые сыграют в основной сетке соревнований.

Теннис. WTA. International. Линц. Список участниц

1. Арина Соболенко (Беларусь)

2. Елена Рыбакина (Казахстан)

3. Маркета Вондроушова (Чехия)

4. Элисе Мертенс (Бельгия)

5. Анетт Контавейт (Эстония)

6. Дженнифер Брэйди (США)

7. Даяна Ястремская (Украина)

8. Екатерина Александрова (Россия)

9. Вероника Кудерметова (Россия)

10. Надия Подорошка (Аргентина)

11. Ализе Корне (Франция)

Турнир в Линце должен был пройти с 11 по 18 октября, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на ноябрь и состоится 7-15 ноября.

Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.