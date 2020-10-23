Филип Краинович и Янко Типсаревич прекратили сотрудничество

Бывшая вторая ракетка мира серб Янко Типсаревич и соотечественник Филип Краинович прекратили сотрудничество. Об этом теннисисты сообщили на своих страницах в социальных сетях.

«После года совместной работы мы с Филипом решили завершить сотрудничество. Это был отличный опыт, я узнал много нового и как тренер, и как человек», — написал Типсаревич на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Янко Типсаревича в "Инстаграме".

После завершения карьеры осенью 2019 года экс вторая ракетка мира Типсаревич вошёл в тренерский штаб Краиновича.

«Использую этот ценный опыт, чтобы стать ещё лучше в 2021 году», — прокомментировал Краинович.

На данный момент Краинович занимает 30-е место в рейтинге ATP.