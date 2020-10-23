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Азаренко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве

Азаренко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Остраве (Чехия). В матче 1/4 финала она со счётом 6:4, 6:1 победила бельгийку Элисе Мертенс.

Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Азаренко 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Азаренко поспорит с представительницей Греции Марией Саккари, которая ранее обыграла Онс Жабер из Туниса.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 1/4 финала
23 октября 2020, пятница. 17:05 МСК
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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